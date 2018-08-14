مستشار الأمن القومي الأميركي لسفير تركيا في واشنطن: لن نقدم أي تنازلات

قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة الأميركية تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأميركي، آندرو برانسون، وذلك في نزاع زاد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاءت الرسالة الصارمة بعد يوم من اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، سراً مع السفير التركي سردار كيليتس بشأن قضية القس الإنجيلي أندرو برانسون.

وقال مسؤول أميركي رفيع إن بولتون حذر السفير التركي من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.