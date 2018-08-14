شاهد: سرق طائرة وصدم بها منزله لخلافه مع زوجته

لقي رجل مصرعه الاثنين 13 آب / أغسطس بعدما صدم بطائرة صغيرة كان يقودها منزله في بلدة بايسن، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان دوان يوود قد سرق طائرة من نوع سيسنا 525 من شركة كان يعمل بها في مطار "سبانيش فورك"، بعد أن أطلق سراحه من السجن الذي دخله نتيجة خلاف عائلي مع زوجته.
وأكد رقيب الشرطة ساندوفال نيومي بأن الزوجة وابنه تمكنا من الهرب من المنزل قبل ارتطام الطائرة.
باركر يوود، ابن الضحية والبالغ من العمر سبعة عشر عاما قال:"أخبرني أنه يحبني، وأنني ساراه غدا، قاد شاحنته بعيدا ذلك اليوم، لازلت أفكر بمعنى الكلمات التي قالها لي".
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تناقل الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للحادث، ويظهر فيه المنزل مشتعلا بالنيران، وأكدت الشرطة بأن معجزة قد حصلت لكيلا يصاب أحد بأذى.