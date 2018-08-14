عنف وإحراق سيارات في ثاني أكبر مدن السويد والسبب مجهول!

أحرقت مجموعات من الشبان سيارات في مدينة غوتنبرغ السويدية وبعض المدن الأخرى المحيطة بها ليل الاثنين، في وقائع قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين إنها تبدو منظمة.

وتعد غوتنبرغ ثاني أكبر مدن السويد بعد ستوكهولم، وأهم موانئ البلاد. وتلقب محلياً بـ "لندن الصغرى"، ويوجد فيها مصنع فولفو للسيارات.

وشهدت السويد تصاعداً في العنف، في مناطق تعاني من ارتفاع معدل البطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية.