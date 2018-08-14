قامت إحدى فرق الجيش الصيني بإجراء تدريبات عسكرية عنيفة بصحراء غوبي وسط ارتفاع درجات الحرارة وهبوب عاصفة عاتية بالمنطقة الواقعة شمال غرب البلاد.
فيديو: تدريبات عسكرية للجيش الصيني وسط عواصف الصحراء
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فيديو: تدريبات عسكرية للجيش الصيني وسط عواصف الصحراء
واستمرت العاصفة لأكثر من ساعة مما أدى للإطاحة بالخيام التي نصبها الجنود الصينيون بموقع التدريبات.
وشهدت التدريبات استخدام أنواع مختلفة من المدافع التي أظهر الجنود براعة في تطويعها في مثل تلك الظروف الجوية الصعبة.
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