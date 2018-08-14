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الصين

شاهد : الباندا تواجه حرارة الصيف بالاستجمام في الماء المنعش

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شاهد : الباندا تواجه حرارة الصيف بالاستجمام في الماء المنعش

شاهد : الباندا تواجه حرارة الصيف بالاستجمام في الماء المنعش
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أظهر مقطع فيديو اثنتين من حيوانات الباندا العملاقة وهما تستمتعان باللهو والاستجمام في الماء للتغلب على الحرارة المرتفعة في مقاطعة هوبي وسط الصين.

وكانت حيوانات الباندا البالغة من العمر عشر سنوات تتمايل على الصخور وترش الماء إلى بطونها في بركة مياه في إحدى المحميات الطبيعية.