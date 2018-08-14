شاهد: ترامب يحضر تدريبات جيشه العسكرية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين 13 أغسطس-آب على مشروع قانون لتمويل قوات بلاده الدفاعية بقيمة 716 مليار دولار. المشروع، من شأنه، أن يعزز الإنفاق العسكري ويتضمن ضوابط على عقود الحكومة الأمريكية مع شركة ZTE Corp وشركة Huawei Technologies Co Ltd.
ووقع ترامب القانون في قاعدة فورت درام التابعة للجيش الأمريكي في شمال ولاية نيويورك في طريق عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة لمدة 12 يومًا في ناديه للغولف في نيوجيرسي. الغريب في الأمر أنه تم تسمية مشروع القانون تيمنا بأحد النقاد السياسيين لترامب، السناتور الأمريكي جون ماكين من ولاية أريزونا ، لكنه لم يذكر اسم ماكين.