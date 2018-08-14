قال شهود اليوم الثلاثاء إن انفجارا في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدف موكب مسؤول يمني مدعوم من السعودية.
نجاة محافظ تعز ومقتل عدد من مرافقيه بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة في عدن
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نجاة محافظ تعز ومقتل عدد من مرافقيه بعد استهداف موكبه بعبوة ناسفة في عدن
وأضافوا أن قنبلة على الطريق انفجرت عند مرور موكب محافظ تعز وهو عضو في الحكومة المعترف بها دوليا.
وأشار الشهود إلى أن المحافظ نجا من الهجوم بينما عدد من مرافقيه.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية المدعوم من الغرب في الحرب اليمنية عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء.
واستعادت قوات التحالف مدينة عدن وبلدات ساحلية صغيرة بسرعة لكن منذ ذلك الحين لم يحرز أي طرف تقدما في الحرب التي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حربا بالوكالة بين السعودية وإيران.