وفاة عاملين إثنين في الإمارات إثر وقوعهما في مصهر للألمنيوم

قالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن اثنين من عامليها لقيا حتفهما في أحد الأفران الصناعية بدبي، فيما ترددت تقارير عن وفاتهما حرقا.

وذكرت الشركة يوم الثلاثاء 14 أغسطس / آب، أن الحادث وقع يوم الاثنين، حيث "كان العاملان يباشران عملهما في أحد الأفران الصناعية الذي كان مغلقا لإجراء أعمال صيانة (روتينية) ولم يكن في طور العمل في ذلك الوقت".

وذكرت صحيفة ذا ناشيونال ومقرها الإمارات العربية المتحدة أن الرجلين لقيا حتفهما حرقا بعد سقوط طوب عليهما مما أدى إلى وقوعهما داخل المصهر.

وقالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إنها أخطرت الجهات المختصة في إمارة دبي، مشيرة إلى أن "فريقا من المختصين في الشركة يقوم حاليا بالتحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية".