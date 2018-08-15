48 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى في تفجير إنتحاري بكابول

قال مسؤولون إن شخصا يشتبه بأنه انتحاري فجر نفسه اليوم الأربعاء 15 أغسطس / آب أمام مركز تعليمي في منطقة غالب سكانها من الشيعة في غرب العاصمة الأفغانية كابول مما أدى لمقتل 48 شخصا على الأقل.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي يأتي بعد هدوء نسبي استمر عدة أسابيع في كابول، لكن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على أهداف شيعية في المنطقة.