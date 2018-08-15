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ألمانيا

شاهد : ممثل يتنكر بشخصية ترامب ويقلده ببراعة في متحف في برلين

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شاهد : ممثل يتنكر بشخصية ترامب ويقلده ببراعة في متحف في برلين

شاهد : ممثل يتنكر بشخصية ترامب ويقلده ببراعة في متحف في برلين
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لأول مرة في أوروبا، ممثل يتنكر بشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقام الممثل بأول عروضه في ألمانيا مرتدياً قناعاً من السيليكون وشعراً مستعاراً ليصل إلى درجة كبيرة من الشبه بترامب.

وخلال العرض قام الممثل بعدة حركات وإيماءات يحاكي فيها شخصية الرئيس الأمريكي. كما قام بضرب كرة عليها صورة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقالت المتحدثة باسم متحف" BERLIN'S MADAME TUSSAUDS WAX MUSEUM " حيث يجري العرض إن الناس يرونه طريفاً ويحبون التقاط الصور معه.

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