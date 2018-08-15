استقالة راهب بوذي في الصين بعد اتهامه بالتحرش بالراهبات

استقال أحد أكبر الرهبان البوذيين بالصين من رئاسة الجمعية البوذية الصينية يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب إذ يواجه تحقيقا حكوميا بشأن اتهامات بسوء السلوك الجنسي.
ونفى الراهب شيوه تشنغ، وهو رئيس معبد لونغتشوان الذي يقع في ضواحي بكين وعضو أيضا في الهيئة الاستشارية السياسية العليا بالحزب الشيوعي الحاكم، الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش ومحاولة استغلال عدد من الراهبات جنسيا.
وقالت الجمعية البوذية بالصين في بيان على موقعها الإلكتروني إنها قبلت عرض شيوه تشنغ الاستقالة من رئاستها ومن مناصب أخرى يوم الأربعاء، لكنها لم تكشف تفاصيل عن الأسباب.