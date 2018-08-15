إعدام أكثر من 8 آلاف خنزير في الصين بسبب حمى الخنازير الإفريقية

قالت إدارة تربية الماشية في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين لرويترز يوم الأربعاء إن المسؤولين أعدموا 8116 خنزيرا بعد تفش لحمى الخنازير الأفريقية هذا الشهر.
وقال متحدث باسم الإدارة إن المسؤولين لم يكتشفوا حالات إصابة جديدة بالحمى المميتة في شنيانغ عاصمة الإقليم حيث تحتوي السلطات المرض حتى الآن منذ ظهور بؤرة التفشي في الثالث من أغسطس آب مؤكدا بذلك تقريرا لصحيفة الشعب اليومية الرسمية.
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