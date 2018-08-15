أطباء بلا حدود: المهاجرون في ليبيا تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي

قال فرع منظمة أطباء بلا حدود في ألمانيا اليوم الأربعاء (15 أغسطس آب) إن المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة أكواريوس في البحر المتوسط مؤخرا تحدثوا عما تعرضوا له في ليبيا من تجارة رق وتعذيب وعمل بالسخرة وعنف جنسي.
وقال فلوريان فيستفال مدير جمعية منظمة أطباء بلا حدود في ألمانيا للصحفيين في برلين إن المهاجرين الذين يتوقع وصولهم إلى مالطا في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد أن وافقت السلطات هناك على استقبالهم وعددهم 141 شخصا يضمون أكثر من مئة مواطن إريتري وصومالي.
وأضاف أن من بين المهاجرين على متن السفينة، التي تديرها منظمة إس.أو.إس ميديترينيان الخيرية الفرنسية الألمانية ومنظمة أطباء بلا حدود، 70 قاصرا تقريبا، مشيرا إلى أن "نحو 40 بالمئة منهم دون سن الخامسة عشرة" و"الكثير منهم قصر دون رفقة".
وقال إن خمسة "أطفال صغار جدا وامرأتين حاملين" على متن السفينة أيضا.
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وروى فيستفال شهادة صبي إريتري يبلغ من العمر 16 عاما عن "عرضه للبيع مع آخرين في مزاد علني قبل أن يجبر على العمل بالسخرة لستة أشهر في مزرعة".
ودعت منظمة أطباء بلا حدود الاتحاد الأوروبي لأن "يعي في النهاية مسؤوليته" وأن "يتصرف وفقا لذلك".