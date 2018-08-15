تعرف على الدول التي ستشاهد مباريات الليغا الإسباني مجاناً على فيسبوك

توصلت رابطة كرة القدم الإسبانية إلى اتفاق مع فيسبوك لتمكين مستخدميها في عدة دول من متابعة مباريات الدوري الإسباني مباشرة ومجانا.
وأوضحت الرابطة أن كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في ثماني دول هي: أفغانستان، بنغلادش، بوتان، الهند، نيبال، جزر المالديف، سريلانكا وباكستان.
وهي المرة الأولى التي توقع فيها الرابطة عقدا للنقل المباشر عبر منصة فيسبوك، والعقد يستهدف بشكل خاص الهند حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخلوية في الهند أكثر من مليار شخص.
وقدرت صحيفة ماركا الإسبانية الصفقة بنحو 90 مليون يورو ويمتد الاتفاق بين الرابطة الإسبانية وفيسبوك إلى ثلاث سنوات ابتداء من 2018-2019 وسينطلق يوم الجمعة المقبل. ويعد بث المباريات عبر فيسبوك أحدث خطوة ضمن اتفاقيات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.
وعلق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق بالقول "الليغا هي مرجع لكرة القدم العالمية وهذا (الاتفاق) يشكل ارتياحا هائلا بالنسبة إلينا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك".
وبلغت عائدات موسم 2016- 2017 بحسب الرابطة 3,6 مليارات، 40% منها من حقوق النقل التلفزيوني بأرباح وصلت الى 234 مليون يورو. وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017- 2018، أربعة مليارات يورو.
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