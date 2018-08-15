ترحيل 46 أفغانيا من ألمانيا إلى بلدهم

رحلت السلطات الألمانية 46 لاجئا أفغانيا إلى بلدهم في طائرة أقلعت من مطار ميونخ، بحسب ما أكد مسؤولون في المطار.
وتعتبر عملية الترحيل هذه واحدة من أكبر العمليات، منذ البدء بها قبل عام ونصف العام تقريبا، حيث تم ترحيل حوالي 350 أفغانيا.
وكانت ألمانيا قد رحلت 69 آخرين في الرابع من الشهر الماضي، بعد أن رُفضت طلبات لجوئهم.
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يذكر أن رحلة الترحيل الأولى كانت في ديسمبر / كانون الأول من العام 2016، بعد أن أخذت الحكومة الاتحادية قرارا بترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم، بعد أن كانت عمليات الترحيل تتم سابقا بحق الأفغان الذين تورطوا في أعمال إجرامية.
وفي سبتمبر / أيلول من العام 2017 تم تفصيل ملفات الترحيل إلى ثلاثة شرائح، تضم المشتبه بأنهم إرهابيون، والمجرمون، وأصحاب الملفات المرفوضة.