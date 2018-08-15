شركة أمن إلكتروني : الصين تدعم متسللين لاستهداف شركات ماليزية

قالت شركة " فاير آي " المختصة بالأمن الإلكتروني إن متسللين إلكترونيين مدعومين من قبل الحكومة الصينية قد يستهدفون شركات ومؤسسات حكومية في ماليزيا.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الصين يوم الجمعة المقبل سعياً لإعادة التفاوض أو ربما إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات مع الصين بعد أن تم الاتفاق عليها مع سلفه نجيب رزاق.
وقالت شركة "فاير آي" إنها رصدت مؤشرات على ازدياد أنشطة التجسس في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
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وقالت ساندرا جويس المسؤولة في "فاير آي" إن التغييرات السياسية الأخيرة التي تشهدها ماليزيا بالإضافة إلى فكرة إعادة النظر في بعض المشاريع التي كان من المفترض القيام بها مع الصين يجعلها عرضة لهذا النوع من الأنشطة التجسسية.
وتابعت جويس :" تبدو ماليزيا هدفاً نموذجياً لأنشطة القرصنة الإلكترونية التي ترعاها الصين..... مع استمرار إعادة النظر في الاستثمارات الصينية سيكون ذلك حافزاً للحصول على معلومات حول مستقبل هذه المشاريع".
ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على هذه الاتهامات. وتنفي الصين بشكل مستمر مزاعم تورطها بأنشطة قرصنة إلكترونية وتؤكد بأنها هي أيضاً ضحية لها.
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