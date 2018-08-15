بفرح استثنائي.. مهاجرٌ يحتفل بعيد ميلاده على سطح سفينة الإنقاذ " أكواريوس"

وسط أجواء من الفرح الغامر، تردد الأغنيات وتنوعت الرقصات على سطح السفينة الخيرية " أكواريوس" في عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت احتفال المهاجر أوغسطين أنياورا بعيد ميلاده الثالث والعشرين وقد تملّكه فرح استثنائي، ذلك أن الاحتفال كان أيضاً احتفال بالنجاة من الموت غرقاً خلال الرحلة الشاقّة من العتبة الإفريقية إلى العتبة الأوروبية.

ولد أنياورا في الحادي عشر من شهر آب/أغسطس عام 1995 في ولاية أنامبرا بنيجيريا، وفي الثامن من أب أغسطس الماضي كان على متن سفينة خشبية تحمل 24 مهاجراً انطلقوا من الساحل الليبي في مسراتة باتجاه إيطاليا، وسرعان ما انجرفوا لمسافة 60 ميلاً، لينتهي بهم المطاف بالقرب من منطقة المنصة النفطية، حيث طلبوا المساعدة، لكنهم خذلوا.

بعد نفاذ الماء والطعام، أخذ المهاجرون يفكرون بالعودة إلى ليبيا ذلك عاقبة الهلاك لاحت في الأفق، ولمّا كان هناك غياب لوسائل الملاحة في القارب، انجرف الأخير لعدة أيام قبل أن يتم اعتراضه من قبل رجال الإنقاذ منن " أكواريوس" الجمعة الماضي.