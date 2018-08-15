شاهد: أول متحول جنسيا عن الديمقراطيين مرشح لمنصب حاكم

كريستين هالكويست، أول متحول جنسيا عن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، فاز بترشيح حزبه لمنصب حاكم.

وتمكنت كريستين من إزاحة ثلاثة مرشحين ديمقراطيين من سباق الانتخابات، لتنافس الحاكم الجمهوري فيل سكوت على منصبه، في السادس من نوفمبر /تشرين الثاني، ولها فرصة كبيرة في الانتخابات القادمة، بحسب نتائج غير رسمية.

وقالت هالكويست خلال مقابلة مع وكالة رويترز "أعتقد أن ولاية فيرمونت تشكل منارة أمل لبقية البلاد".