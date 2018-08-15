الهند قد تصبح رابع دولة في العالم ترسل مركبة مأهولة للفضاء

قد تصبح الهند رابع دولة في العالم ترسل مركبة مأهولة للفضاء بحلول العام 2022، هذا ما أكده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال خطاب ألقاه في احتفال جرى بمناسبة يوم الاستقلال، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.

وقال مودي إن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022، الأمر الذي قد يجعلها رابع دولة تقدم على هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وسبق أن أطلقت الهند عشرات الأقمار الصناعية، معظمها لزبائن أجانب، في إطار مساعيها للحصول على نصيب أكبر في مجال صناعة الفضاء التنافسية، التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار.