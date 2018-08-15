الهند قد تصبح رابع دولة في العالم ترسل مركبة مأهولة للفضاء

قد تصبح الهند رابع دولة في العالم ترسل مركبة مأهولة للفضاء بحلول العام 2022، هذا ما أكده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال خطاب ألقاه في احتفال جرى بمناسبة يوم الاستقلال، قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في مطلع العام المقبل.
وقال مودي إن بلاده سترسل أول مهمة مأهولة للفضاء بحلول 2022، الأمر الذي قد يجعلها رابع دولة تقدم على هذه الخطوة، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وسبق أن أطلقت الهند عشرات الأقمار الصناعية، معظمها لزبائن أجانب، في إطار مساعيها للحصول على نصيب أكبر في مجال صناعة الفضاء التنافسية، التي يبلغ حجمها 300 مليار دولار.
وتروج حكومة مودي لبرنامج الفضاء المحلي، على أساس التكنولوجيا المنخفضة التكاليف نسبياً المستخدمة فيه.
ويشعر مودي بالتفاؤل إزاء برنامج أبحاث الفضاء في بلاده، وأثنى مراراً على جهود العلماء الهنود، الذين نفذوا في 2014 مهمة منخفضة التكاليف، لإرسال مسبار في مدار حول كوكب المريخ، ونجحوا من المرة الأولى.
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من ناحية أخرى، أفاد مودي في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة مرور 72 عاماً على استقلال الهند، بأن حكومته ستدشن نظام تأمين طبي للفقراء، اعتباراً من 25 سبتمبر أيلول.
وقال: "حان الوقت لكي نضمن حصول الفقراء، على رعاية صحية جيدة، وبأسعار مناسبة".
وكانت الهند قد أطلقت مطلع العام صاروخاً بنجاح من مركزها الفضائي، يحمل عشرات الأقمار الصناعية الهندية، وأخرى تنتمي لست دول.
كما أطلقت العام الفائت صاروخاً يحمل 31 قمراً صناعياً صغيراً إلى الفضاء، منها لصالح دول أوروبية بينها النمسا وبلجيكا، ضمن ترتيبات تجارية دولية تقودها المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء التابعة للدولة.