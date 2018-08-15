لأول مرة في كوبا الانترنت متوفر على الهواتف النقالة

تمكن 5 ملايين كوبي الثلاثاء 14 أغسطس / آب من استخدام شبكة الانترنت خلال ثماني ساعات من البث التجريبي، قبل البدء ببيع الخدمة للعموم في المستقبل القريب، بحسب ما أعلنت شركة الاتصالات المسيطرة في البلد ETECSA.
الجزيرة الكاريبية تعتبر واحدة من الدول الغربية الأقل تقدما في هذا المجال، حيث ستكون هذه المرة الأولى التي توفر فيها تغطية إنترنت في البلاد بشكل مباشر بين الشركة والزبائن، حيث كانوا في السابق يعتمدون على شبكات الواي فاي القليلة في البلد، ولم تكن متوفرة في المنازل.
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