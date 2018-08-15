طهران : أمريكا تريد جرّنا للاستسلام عن طريق العقوبات

قال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحاول دفع إيران للاستسلام عن طريق فرض العقوبات.

وبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران الأسبوع الماضي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوقف التعامل مع الشركات التي تقوم بأنشطة تجارية مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن جهانجيري قوله "الأولوية لنا جميعاً في ظروف الحظر تتمثل في بذل الجهود لإدارة البلاد بشكل مطلوب لتقليل الضرر الذي سيلحق بمعيشة المواطنين إلى الحد الأدنى".