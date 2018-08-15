ارتفاع ضحايا جسر جنوة إلى 38 قتيلا

وقالت متحدثة باسم الشرطة في جنوة "أحدث عدد رسمي هو 38 لكننا لا نستبعد احتمال ارتفاعه".

قالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار جسر للسيارات بمدينة جنوة أمس فيما أمضى عمال الإطفاء الليل في البحث عن ناجين وسط الأنقاض.

وقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إن عدد الضحايا قد يرتفع. ونقلت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء عن مصادر بفرقة الإطفاء قولها إن العدد قد يرتفع.

جاء انهيار جزء من الجسر يبلغ ارتفاعه 50 مترا، بما في ذلك برج مثبت بعدة دعامات، لدى مرور حوالي 35 سيارة فوقه وسط هطول أمطار غزيرة. وسقطت كتل كبيرة من الخرسانة على مخزنين وقضبان للسكك الحديدية وفي قاع نهر.

وفي أحدث تصريح لها قالت حكومة منطقة ليجوريا على تويتر إنه تم التعرف على 19 جثة وإن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفى للعلاج منهم تسعة في حالة خطرة.

وأجلت السلطات أكثر من 400 شخص من أبنية قريبة من القطاع الذي لا يزال قائما بالجسر أو أسفله. وقالت هيئة الحماية المدنية إن الانهيار لم يقتل أحدا على الأرجح ممن كانوا تحت الجسر وإن الضحايا ممن كانوا يقودون سيارات فوقه.

وقال برونو فاتاسي المسؤول بسلطات الإطفاء لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (آر.إيه.آي) إن رجال الإطفاء سمعوا أصواتا تحت الأنقاض وانتشلوا سبعة أشخاص على قيد الحياة.

وقالت أليساندرا بوتشي مسؤولة الشرطة في جنوة "نأمل في العثور على المزيد من الأحياء".

وخلال ساعات من الكارثة في صباح يوم هطلت فيه الأمطار بغزارة قالت الحكومة التي تولت السلطة في يونيو حزيران إن انهيار الجسر يوضح أن إيطاليا بحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على تحسين بنيتها التحتية المتهالكة وتجاهل القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الميزانية إذا دعت الضرورة.

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وقال نائب رئس الوزراء ماتيو سالفيني الذي يقود حزب الرابطة اليميني الذي يشارك في ائتلاف حاكم مع حركة 5-نجوم "يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان احترامنا لهذه القيود (على الميزانية) أهم من سلامة مواطنينا الإيطاليين. بالتأكيد الأمر ليس كذلك بالنسبة لي".

وقال سالفيني إنه يرغب في معرفة "أسماء وألقاب المسؤولين عن الواقعة لأن حادثة من هذا النوع ليست مقبولة في العام 2018".

وأضاف "يجب أن يدفعوا ثمن كل شيء ويجب أن يدفعوا الكثير".

ويعمل نحو 300 رجل إطفاء وسط الحطام بالاستعانة بكلاب مدربة لمحاولة تحديد أماكن الناجين.

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وقالت خدمة الإطفاء المحلية إن الجسر انهار في حوالي الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت غرينتش) أثناء هطول أمطار غزيرة. وعرض التلفزيون صورا للجزء المنهار من الجسر الذي أقيم على الطريق السريع (إيه10) في ستينيات القرن الماضي.

وأجريت للجسر أعمال إعادة هيكلة في العام 2016. وقالت الشركة المشغلة للطريق السريع إن أعمالا لتدعيم أساس الجسر كانت تجري أثناء انهياره.

والطريق السريع المقام عليه الجسر هو شريان رئيسي للريفيرا الإيطالية وساحل جنوب فرنسا.

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