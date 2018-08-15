المعتقل لدى الشرطة البريطانية بعد حادث البرلمان بريطاني من أصل سوداني

قال مصدر أمني أوروبي إن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية أمس الثلاثاء للاشتباه بأنه تعمد استهداف المشاة خارج البرلمان يدعى صالح خاطر وهو مواطن بريطاني من أصل سوداني ولم يكن معروفا لدى وكالات المخابرات.

وألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاما بعدما بدا أنه يقود سيارته وسط مشاة وراكبي دراجات قبل أن يصدم بها حاجزا خارج البرلمان.

وقال المصدر الأمني "لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملا إرهابيا لكن الدافع لم يعرف بعد". ولم تورد الشرطة مزيدا من التفاصيل عن هوية الرجل.

وقال نيل باسو مساعد قائد شرطة لندن بعد فترة وجيزة من الواقعة "بالنظر إلى أن هذا العمل يبدو متعمدا بسبب الأسلوب وأهمية المكان فإننا نتعامل مع الواقعة باعتبارها عملا إرهابيا".

الشرطة تفتش أماكن بوسط انجلترا

وفتشت الشرطة البريطانية ثلاثة أماكن بوسط انجلترا في إطار تحقيق فيما قالت إنه هجوم إرهابي على ما يبدو خارج البرلمان.

وقالت الشرطة البريطانية إن الحادث هو ثاني هجوم فيما يبدو عند المبنى في أقل من 18 شهرا بعدما قتل خالد مسعود (52 عاما) أربعة أشخاص على جسر وستمنستر في مارس آذار من العام 2017 قبل أن يقتل طعنا ضابط شرطة غير مسلح. وأردت الشرطة المهاجم قتيلا في الموقع.

وكان هذا الهجوم الأول ضمن خمس هجمات تعرضت لها بريطانيا العام الماضي وألقت الشرطة بالمسؤولية فيها على إرهابيين واستخدمت السيارات كسلاح في ثلاث منها.

وقالت الشرطة في وقت متأخر من مساء أمس إنها تقوم بتفتيش ثلاثة أماكن منها اثنان في برمنغهام وواحد في نوتنغهام في محاولة لفهم "الملابسات الكاملة والدوافع وراء الواقعة".

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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن مصادر لم تكشف عنها إن المعتقل من منطقة برمنغهام وهو معروف للشرطة لكنه غير معروف لوكالات المخابرات ومكافحة الإرهاب في بريطانيا.

ولم يكن أحد غيره بالسيارة وقت الحادث ولم تعثر الشرطة على أسلحة.

وأظهرت لقطات مصورة سيارة تنحرف في اتجاه خاطئ على الطريق إلى حارة أمنية تستخدم لدخول البرلمان حيث اصطدمت بالحاجز في حين قفز ضابطا شرطة إلى منطقة آمنة.

وقالت الشرطة إن السيارة كانت تتحرك في لندن لمدة أكثر من 90 دقيقة قبل الواقعة.

وخرج رجل وامرأة من المستشفى بعد تلقيهما العلاج.