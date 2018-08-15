ولاية أمريكية تستخدم لأول مرة حقنة الفنتانيل في تنفيذ الإعدام

نفذت ولاية نبراسكا الأمريكية أول عملية إعدام لها منذ 21 عاماً، بإدارة حقنة مميتة لكاري مور أطول سجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيها، والمدان بقتل سائقي سيارة أجرة.

مور أول من أعدم منذ 1997

كاري دين مور (60 عاماً)، واحد من أطول السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقد أدين بارتكاب جريمتي قتل في العام 1979، ويعد مور أول من نفذ فيه حكم الإعدام منذ العام 1997، وجاء ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إلغاء المشرعين في نبراسكا عقوبة الإعدام، إلاّ أنها أعادت العمل بالعقوبة في العام التالي، من خلال مبادرة من الحاكم الجمهوري للولاية بيت ريكيتس.