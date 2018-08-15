زيارةٌ واستثماراتٌ بقيمة 15 مليار دولار.
أمير قطر في تركيا واستثمارات بقيمة 15 مليار دولار
أمير قطر في تركيا واستثمارات بقيمة 15 مليار دولار
قالت الرئاسة التركية الأربعاء إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء مباحثات في أنقرة أن قطر ستضخ استثمارات مباشرة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا في مبادرة تهدف لدعم الاقتصاد التركي الرازح تحت أثر انهيار العملة وعلى خلفية الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة أدت إلى فرض عقوبات متبادلة.
وعقب هذا الإعلان ارتفعت العملة التركية إلى 5.8699 ليرة مقابل الدولار الأمريكي من 6.04 ليرة.
وكانت الليرة التركية قد فقدت نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي وهَوَت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في الأيام الأخيرة بفعل مخاوف من دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض تكاليف الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقد تعززت العلاقات بين الدوحة وأنقرة خصوصا منذ الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة وجيرانها الخليجيين ومصرمن جهة أخرى.
ولقطر استثمارات في تركيا تقدر بنحو 20 مليار دولار بحسب أرقام رسمية صدرت الشهر الماضي كما تعتبر تركيا من أهم الدول المصدرة نحو هذه الدولة الخليجية الغنية بالغاز. وبالنظر لحجم تلك الاستثمارات فإن العديد من المستثمرين في قطر يخشون من تداعيات نشوب أزمة اقتصادية في تركيا.
وقد شهدت الأيام الأخيرة في هذا البلد، إطلاق أنصار أنقرة لحملات تدعو لتحويل الريال القطري إلى الليرة دعما للعملة التركية، في ما بدا وكأنه ردّ على الدعم الذي قدمته تركيا لقطر فى عام 2017 حين فرضت الرياض وحلفاوها مقاطعة اقتصادية على الدوحة بسبب علاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين ودعمها القاعدة وقربها من إيران بحسب ما تقول السعودية وحلفاؤها.
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