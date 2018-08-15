الموت يغيّب العلّامة الشيخ أبو بكر الجزائري

غيّب الموت الشيخ أبو بكر الجزائري العلّامة والمدرّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف سابقاً عن عمر ناهز 97 عاما، بعد صراع مع المرض. وكان الشيخ أبو بكر الجزائري قد تعرض العام الماضي، لالتهاب رئوي حاد، نُقل على إثره إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز للحرس الوطني بالمدينة لتلقي العلاج.

والعلّامة الجليل أبو بكر الجزائري من مواليد ولاية بسكرة بالجزائر عام 1921 بقرية ليوة القريبة من طولقة، حيث درس وتعلّم قبل أن يرحل وعائلته إلى المدينة المنورة.

وشغل الشيخ أبو بكر الجزائري منصب مدرس في العديد من مدارس وزارة المعارف، وفي دار الحديث في المدينة المنورة. وبعد أن فتحت الجامعة الإسلامية أبوابها، كان الشيخ الراحل من أوائل أساتذتها إلى غاية إحالته على التقاعد. وحصل أبو بكر الجزائري على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي، فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم، والحديث الشريف، لأكثر من 60 عاما وقد ألف عدة كتب أهمها "منهاج المسلم".

وتمّ تأدية صلاة الجنازة على الفقيد بعد ظهر هذا الأربعاء في المسجد النبوي الشريف، قبل أن يوارى جثمانُه الثرى في مقبرة البقيع.