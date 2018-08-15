شاهد: عروض بهلوانية لفنان مارس رياضة الباليه والكونغ فو

يعد اسحاق هو من أشهر فناني الاستعراض في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه، وهو يشتهر بعروضه البهلوانية التي يستعمل خلالها طوقا دائريا ضخما. إسحاق وهو أمريكي من أصل تايواني يبلغ من العمر 37 سنة، بارع على الحلبة في لعبة العجلة، إذ ترى جسده يتمدد بانسيابية وسط العجلة دون أن تتوقف عن الحركة. ويقول هو الذي يمارس الكونغ فو ورقص الكابويرا البرازيلي والباليه والجاز والتانغو، إن عروضه في الشوارع وسيلة للسفر تحرره من كل قيد، إن كان ذلك القيد رئيسا في العمل، أو حدودا جغرافية.