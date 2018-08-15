في آخر ظهور له كإمبراطور.. أكهيتو يعبر عن ندمه بشأن الحرب العالمية الثانية

في آخر مناسبة يشارك فيها قبل تخليه عن العرش العام المقبل، أبدى و بمناسبة الاحتفال السنوي بذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية أبدى إمبراطور اليابان اكيهيتو "ندمه الشديد" بشأن الحرب فيما تعهد رئيس الوزراء شينزو آبي بعدم تكرار أهوال هذه الفترة الحالكة من تاريخ اليابان.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب أرسل آبي قربانا إلى ضريح ياسوكوني لضحايا الحرب المثير للجدل لكنه لم يقم بزيارته مراعاة للعلاقات مع سول وبكين على ما يبدو.

وأثارت زيارات سابقة لقادة يابانيين إلى ياسوكوني غضب الصين وكوريا الجنوبية إذ يكرم الضريح ذكرى 14 قائدا حربيا يابانيا أدانتهم محكمة للحلفاء بصفتهم مجرمي حرب إضافة إلى ضحايا للحرب.