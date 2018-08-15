محكمة تركية تطلق سراح جنديين يونانيين متهمين بالتجسس

قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية يوم الثلاثاء إن محكمة تركية قررت إطلاق سراح جنديين يونانيين على ذمة محاكمتهما بتهمة التجسس في قضية أثارت توترات بين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقالت اليونان إن الجنديين عبرا إلى تركيا بالخطأ حينما كانا يقتفيا أثر ما يشتبه في أنهم مهاجرين غير شرعيين.
وأمرت محاكم تركية باحتجاز الجنديين في مارس آذار للاشتباه في دخولهما البلاد بصورة غير قانونية ومحاولتهما التجسس العسكري.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يوم الثلاثاء إن قرار إطلاق سراح الجنديين "إجراء عادل" وسيساعد على تعزيز العلاقات بين الجارتين اللتين كثيراً ما تنشب خلافات بينهما.
وقال بيان صادر من مكتب تسيبراس "إطلاق سراح الضابطين اليونانيين إجراء عادل سيسهم في دعم الصداقة وعلاقات حسن الجوار والاستقرار في المنطقة".
أيضاً على يورونيوز:
في السياق، دعت أنقرة اليونان مجدداً إلى تسليمها ثمانية من قوات الكومندو الأتراك الذين حصلوا على لجوء سياسي في اليونان بعد الانقلاب الفاشل في تموز / يوليو من العام 2016.
وتتهم تركيا العناصر الثمانية بالمشاركة في الانقلاب.