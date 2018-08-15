رفض التماس القس مسبب الأزمة التركية الأمريكية

قال محامي قس أمريكي قيد الإقامة الجبرية في تركيا لرويترز يوم الأربعاء 15 أغسطس / آب إن محكمة تركية رفضت التماسا من موكله من موكله لإطلاق سراحه من الإقامة الجبرية بمنزله ورفع حظر السفر المفروض عليه، لكن محكمة أعلى درجة لم تصدر قرارها بعد بشأن الالتماس.

وتجري محاكمة القس الأمريكي آندرو برانسون في تركيا لاتهامات بالإرهاب. وتعد قضيته محور أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة دفعت الليرة التركية للهبوط بشدة.

وقال المحامي إسماعيل جيم هالافورت لرويترز إن المحاكم تحتاج عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام لإصدار الحكم في الالتماس لكن حكما في هذه القضية قد يصدر أسرع من ذلك.