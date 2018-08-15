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الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو: مجلة فوغ تصدر لمحات من أحدث جلسة تصويرية للمطربة بيونسي

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فيديو: مجلة فوغ تصدر لمحات من أحدث جلسة تصويرية للمطربة بيونسي

فيديو: مجلة فوغ تصدر لمحات من أحدث جلسة تصويرية للمطربة بيونسي
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نشرت مجلة فوغ الأمريكية مقطعاً مصوراً لتحضيرات ما خلف الكواليس بأحدث الجلسات التصويرية للمطربة الأمريكية ذات الشهرة العالمية بيونسي نويلز.

ويُظهر الفيديو بيونسي بصحبة ابنتيها وابنها الذين حضروا معها الجلسة.

وقالت بيونسي للمجلة إنها تفخر بشكل جسدها الحالي الأكثر امتلاء منذ ولادتها للتوأم رومي وسير كارتر العام الماضي.

ومن المقرر أن تنشر المجلة تفاصيل الجلسة كاملة في عددها الصادر في شهر سبتمبر-أيلول المقبل.

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اسم المنتج • عمرو حسن