صياد أمريكي يصطاد سمكة مارلن وزنها 366 كلغ
سمكة وزنها 366 كيلوغراما في شباك صياد أمريكي.
حقق الأمريكي غاري كارتر رقما قياسيا عالميا في صيد الأسماك حين نجح في صيد سمكة مارلن الزرقاء العملاقة التي وصل وزنها إلى 366 كيلوغراما. ولم يتم صيد سمكة مارلين بهذا الحجم منذ أكثر من 20 عاما، ولكن كارتر استطاع صيدها في مكان غير متوقع على بعد 15 ميلا من فاجا دوس بادريس (كينتا غراندي)بجزيرة ماديرا البرتغالية.
في اليوم الأخير له في كينتا غراندي، استطاع الأمريكي الظفر بهذه السمكة العملاقة مستخدما صنارة لم يتجاوز وزنها 10 كيلوغرام وعلى متن مركب مخصص للصيد في عمق البحر. وقد استمرت "المعركة" مع السمكة العملاقة نحو ساعة حتى تمكن الصياد السعيد الحظ من إخراجها من الماء بمساعدة الصياديين الحاضرين وجلبها حتى وصلت الميناء.