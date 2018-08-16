شاهد: اكتشاف قطعة صامدة من جدار برلين

رغم إسقاطه في العام 1989، ما تزال بعض من أجزاء جدار برلين غير مكتشفة، فقد أعلن مجلس بلدية حي "ميته"، في قلب العاصمة برلين، عن اكتشاف جزء من الجدار لم يكن معروفا قبل اليوم، بالقرب من مكتب رئيسي للمخابرات الخارجية الألمانية.

الجدار الذي بنته حكومة برلين الشيوعية في 15 أغسطس / آب من العام 1961 لوقف النزيف البشري الحاصل نتيجة هروب شعبها إلى ألمانيا الديمقراطية، وقال إفرايم جوته، عضو في مجلس بدلية الحي، قال:"هذا الجزء من الجدار لفت نظري مع مواطنين أثناء جولة في الحي، وفوجئت بأن هنالك جزء لم يكتشف بعد".

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مؤسسة جدار برلين، أكدت على هذا الاكتشاف، وأشارت إلى أن طول هذه القطعة 20 مترا، وأنه قد تم تسجيلها في المؤسسة، وهي جزء مما يسمى "سور التأمين الأمامي"، وهو جدار إضافي بني أمام السور الفعلي.