شركة الاستثمار الضخمة في دبي " أبراج كابيتال" ممنوعة من ممارسة أنشطة جديدة

منعت الهيئة المعنية بتنظيم الخدمات المالية في دبي الخميس 16 أغسطس / آب شركة أبراج كابيتال من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في أنشطة المجموعة.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان "نظرا إلى الصعوبات المالية التي تواجهها مجموعة أبراج، تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بمراقبة أنشطة الشركة المنظمة من قبلها، شركة أبراج كابيتال ليمتد،‭ ‬عن كثب".