تفوق أتليتيكو مدريد أخيرا على غريمه وجاره ريال مدريد على الصعيد الأوروبي عندما تغلب عليه 4-2 ليتوج بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم للمرة الثالثة بعدما سجل ساؤول نيجيز وكوكي هدفين في الوقت الإضافي يوم الأربعاء.
أتليتيكو يحصد كأس السوبر الأوروبية وليس لغريمه ريال مدريد إلا الدموع
أتليتيكو يحصد كأس السوبر الأوروبية وليس لغريمه ريال مدريد إلا الدموع
ومنح دييجو كوستا أتليتيكو بطل الدوري الأوروبي بداية رائعة على حساب ريال بطل دوري الأبطال عندما أطلق تسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء في الثانية 49 بعدما تلقى تمريرة طويلة واندفع بقوة داخل المنطقة وسدد من زاوية صعبة.
وأدرك ريال مدريد، الذي تغلب على أتليتيكو في نهائي دوري الأبطال عامي 2014 و2016 وأقصاه أيضا من البطولة ذاتها في 2015 و2017، التعادل عندما حول كريم بنزيمة تمريرة زميله جاريث بيل العرضية بضربة رأس في شباك أتليتيكو في الدقيقة 27.
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وبدا ريال في طريقه لتعميق جراح جاره عندما لمست الكرة يد خوانفران داخل منطقة الجزاء ليضع سيرجيو راموس قائد ريال الفريق في المقدمة من ركلة جزاء نفذها بهدوء لكن تسديدة كوستا من مدى قريب فرضت على ريال مدريد خوض وقت إضافي.
واستغل ساؤول خطأ الفرنسي رفائيل فاران ليسجل هدفا رائعا من تسديدة مباشرة ليعيد أتليتيكو للمقدمة في الدقيقة 98 قبل أن يضيف زميله الصاعد من أكاديمية النادي كوكي الهدف الرابع بعدها بست دقائق.