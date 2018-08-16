في سابقة تاريخية.. حزب برازيلي يرشح "سجيناً" للرئاسة!

أعلن حزب العمال البرازيلي يوم الأربعاء تسجيل الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مرشحا له لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر تشرين الأول رغم أنه يقضي عقوبة السجن 12 عاما في قضية فساد ويواجه محاكمات في عدة قضايا فساد أخرى.

وشارك عدة آلاف من أنصاره في مسيرة إلى المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل مرددين هتافات تقول "أطلقوا سراح لولا" و "لولا لمنصب الرئيس". وكان يرافقهم عدد من كبار المسؤولين بحزب العمال لتسجيل ترشيحه قبل ساعات من انتهاء الموعد المحدد لذلك.