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البرازيل

طبيب "الأرداف" البرازيلي متهم بقتل إحدى مريضاته إثر حقنها بجرعة زائدة من "الباما"

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طبيب "الأرداف" البرازيلي متهم بقتل إحدى مريضاته إثر حقنها بجرعة زائدة من "الباما"

طبيب "الأرداف" البرازيلي متهم بقتل إحدى مريضاته إثر حقنها بجرعة زائدة من "الباما"
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وجهت محكمة برازيلية تهمة القتل لطبيب التجميل المعروف إعلاميا باسم "دكتور بومبوم" اسمه الحقيقي "دينيس فورتادو". الجراح البرازيلي عرف باسم بومبوم بسبب اختصاصه الدقيق في نفخ أرداف مريضاته.

دينيس عرض على إحدى مريضاته أن يحقنها بمادة تعرف علميا باسم "باما" PMMA في منزله الواقع في ريو دي جانيرو. حين وصلت المريضة إلى المنزل وجدت والدة الطبيب "ماريا دي فاتيكا" ورفيقته و مساعدته الطبية "روزيلان برييرا دا سيلفا" وعلى الرغم من تردد المريضة إلا أن الطبيب طمأنها وبعد سويعات قليلة دخلت المريضة في غيبوبة اضطر دينيس إلى نقلها، على إثرها، إلى المستشفى، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن مسودة الاتهام الصادرة من وزارة الصحة أشارت إلى أن فورتادو استخدم كمية زائدة من المادة الحرارية الشفافة، كما أنه اصطحبها إلى منزله للقيام بالعملية وهو مكان غير مؤهل لإجراء عمليات جراحية. وتوفيت الضحية ليليان كاليكستو، وهي مديرة مصرف تبلغ من العمر 46 عاماً، في المستشفى.

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كما وجهت السلطات البرازيلية الاتهام كذلك إلى والدة الطبيب إضافة إلى مساعدته وصديقته.