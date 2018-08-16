شاهد: سجادة عملاقة من الزهور تزيّن وسط بروكسل
أكثر من نصف مليون زهرة زينت الخميس ساحة "غراند بلاس" في العاصمة البلجيكية بروكسل. ليظهر المشهد على شكل سجادة مكسيكية عملاقة تزين الميدان التاريخي الشهير.
وافتتح موقع اليونيسكو للتراث العالمي الموقع لعرض الزهور التي شكلت مشاهد ورموزا من غواناخواتو، المنطقة المكسيكية الغنية بالثقافات المختلفة والتي تتميز بتشكيلة فريدة من الأزهار المختلفة وعبيرها.
وتكتسي العاصمة البلجيكية كل سنتين مثل هذه الحلة الفنية التي تجود بها الطبيعة. وعلى الرغم من الحرارة الشديدة التي تعتبر التحدي الأكبر للمشهد البديع للسجادة العملاقة، فإن الزائرين يمكنهم أن يمتعوا أنظارهم بمشاهدة هذا الكمّ من الأزهار المصفوفة والمتسقة الألوان حتى يوم الأحد المقبل.