شركة "كورونا" تستثمر 4 مليارات دولار لتصنع بيرة من الحشيش

أعلنت شركة بيرة "كورونا" الخميس 16 أغسطس / آب، عن نيتها استثمار مبلغ 4 مليارات دولار مع أكبر منتج للحشيش في كندا "كانوبي غروث"، في صفقة تعتبر الأكبر من نوعها في هذا المجال حتى الآن.
وكانت شركة كورونا قد ضخت حوالي 200 مليون دولار العام الماضي بشركة كانبوي لإنتاج مشروب غير كحولي باستخدام الحشيش.
وتسعى شركة البيرة لأن تستفيد من نمو أرباح تجارة الحشيش المقننة.
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شركة كانبوي والتي تعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم تنتج حاليا زيت الحشيش وحبوب أيضا، من بين منتجات أخرى.
ومع هذا المبلغ الذي ضخته شركة كورونا، تخطط كانبوي لأن تتوسع في منتجاتها وفي الأسواق المتواجدة فيها، كما ستسعى لدخول المجال الطبي من خلال صناعة الأدوية القائمة على الحشيش، والتي تقدم لعلاج الأرق والقلب وأمراض نفسية أخرى.