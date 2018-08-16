جهود حماية السلاحف الخضراء في قبرص تكلل بالنجاح

يبدو أنّ الجهود التي بذلتها السلطات القبرصية لحماية سلاحفها الخضراء والمهددة بالانقراض أسفرت عن نتائج إيجابية. فقد تضاعف عدد السلاحف في هذه الجزيرة، التي تقع شرق البحر الأبيض المتوسط، ثلاث مرات تقريباً على مدى العقود الثلاثة الأخيرة.

ويعود الفضل في ذلك إلى برنامج الحفاظ على البيئة الذي أطلقته السلطات في العام 1978، حيث كانت قبرص السباقة في هذا المجال قبل بقية دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

للتذكير السلاحف الخضراء النادرة، التي تضع بيضها فقط في قبرص وتركيا، ولطالما كانت شواطئ جزيرة قبرص موطنها منذ آلاف السنين. وقد تمكنت من الحفر بعد فقس بيضها والخروج في محاولة للوصول إلى البحر، والشروع في حياة جديدة. وخلال 20 أو 30 سنة، ستعود إلى نفس الموقع لوضع بيضها.