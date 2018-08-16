زلزال يضرب جنوب إيطاليا قوته 5.3 درجة.
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيطاليا
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيطاليا
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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا شدته 5.3 درجة جنوب إيطاليا الخميس على بعد 72 كيلومترا شمال غربي فوجيا قرب ساحل البحر الأدرياتي وعلى عمق 12 كيلومترا.
ويقع مركز الزلزال قرب بلدة مونتيتشيلفوني جنوب البلاد وقد تلت الهزة الأولى سبع هزات ارتدادية
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار لكن مصالح الحماية المدنية في بلدة كامبومارينو في مقاطعة كامبوباسو دعت السكان والسواح الذين يقضون عطلتهم هناك إلى مغادرة المنازل والخروج إلى ساحة البلدة.
يورونيوز- وكالات