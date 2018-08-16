قال مسؤولون إن مسلحين هاجموا منطقة توجد بها قاعدة أمنية ومركز للتدريب يتبع المخابرات الأفغانية اليوم الخميس في العاصمة كابول.
مسلحون يهاجمون مركزا تابعا للمخابرات في أفغانستان
مسلحون يهاجمون مركزا تابعا للمخابرات في أفغانستان
واحتمى الموظفون والمسؤولون بالمركز في منطقة محمية بالمجمع بينما أُطلقت النيران على المركز من مبنى لم يكتمل بناؤه قرب الموقع.
وقال حشمت ستانكزاي المتحدث باسم شرطة كابول إن المهاجمين يطلقون قذائف صاروخية وأسلحة أخرى لكن لم يتضح عدد المسلحين المشاركين في الهجوم.
وأغلقت السلطات المنطقة المحيطة بالموقع، وذكرت وسائل الإعلام أن أصداء إطلاق النار ترددت فيها ووقع انفجار واحد على الأقل.
ولم ترد بلاغات بعد عن سقوط ضحايا أو عن إعلان للمسؤولية.
ومنشآت الجيش والمخابرات في كابول من الأهداف التي يتكرر هجوم المتمردين عليها.
ويأتي الهجوم في وقت يشهد توترا بالغا في أعقاب سلسلة هجمات بينها هجوم شامل على مدينة غزنة الأسبوع الماضي.
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