كل شيء يهون لأجل أردوغان والليرة التركية ولو كان سمكا مشويّا
استجابة لدعوة أردوغان: سمك مشوي مجانا لكل شخص يحوّل 100 دولار إلى العملة التركية
استجابة لدعوة أردوغان: سمك مشوي مجانا لكل شخص يحوّل 100 دولار إلى العملة التركية
قام مطعم في مدينة إسطنبول التركية بتقديم وجبة مجانية تضم سمكًا مشويا وخبزًا لكلّ شخص يقوم بتحويل مبلغ 100 دولار أمريكي على الأقل إلى الليرة التركية، في محاولة لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دعا الأتراك إلى تحويل العملة الصعبة وما يملكونه من ذهب إلى الليرة التركية، كجزء من "معركة قومية" ضد السياسة الأميركية.
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وأوضح صاحب المطعم عدنان سيليكر أنّ الهدف من مبادرته هو "إسماع صوت الأتراك والتعبير عن رأيهم تجاه السياسة الأميركية".
وأضاف أنهم أطلقوا حملة مماثلة في العام 2016 عندما تراجع سعر صرف الليرة التركية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية والمخاوف الأمنية الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشل.
وأشار عدنان سيليكر أنّ كل زبون يأتي إلى المطعم، الذي يقع في منطقة "بيكوز" بإسطنبول مع عرض ورقة تثبت أنه حوَّل مبلغًا لا يقل عن 100 دولار، سيحصل على وجبة مجانية من السمك المشوي والخبز، وذلك وفقا لإعلان تمّ نشره على صفحة المطعم على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وشهدت الليرة التركية هبوطا حادا في الفترة الأخيرة حيث سجلت 7.24 أمام الدولار في التداولات الأخيرة، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لا داعي للقلق فلا يمكن إعاقة مسيرتنا بالدولار وسواه"، ودعا الأتراك إلى تحويل مدخراتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة.
وتسارع تدهور الليرة مؤخرا بسبب تأزم العلاقات بين أنقرة وواشنطن على خلفية احتجاز أنقرة للقس الأميركي أندرو برانسون، ما أدى إلى فرض الولايات المتحدة رسوما على الواردات التركية حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب عبر موقع "تويتر" الجمعة مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين قابلته انقرة برسوم مضادة على الواردات الأمريكية مثل السيارات والمشروبات الكحولية والتبغ وهو ما لم يرق طبعا لواشنطن التي وصلت الخطوة بالمؤسفة.