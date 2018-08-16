قالت وزارة الإدارة المحلية في مالي إن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فاز بنسبة 67 بالمئة من الأصوات خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي نافسه فيها زعيم المعارضة إسماعيل سيسيه.
رئيس مالي يفوز بولاية ثانية بنسبة 67 بالمئة
رئيس مالي يفوز بولاية ثانية بنسبة 67 بالمئة
وبهذا يفوز أبو بكر بفترة رئاسة ثانية في الدولة الصحراوية الواقعة في غرب إفريقيا. وشابت الانتخابات مزاعم تزوير وأعمال عنف شنها متشددون.
وخاض كيتا جولة الإعادة سعيا للفوز بفترة ثانية أمام زعيم المعارضة إسماعيل سيسي الذي أعلن يوم الاثنين أن الانتخابات زورت وأنه الفائز فيها.
ولم يقدم سيسي دليلا ملموسا على اتهاماته ونفى كيتا ارتكاب أي تجاوزات.
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وشاب الانتخابات مخالفات في التصويت وأعمال عنف قام بها مسلحون مما أدى إلى إغلاق نحو 500 مركز اقتراع يوم الاثنين أو نحو اثنين بالمئة من مجمل عدد المراكز. وكانت نسبة الإقبال منخفضة أيضا. وقال بوكاري تريتا مدير حملة الرئيس "النتائج التي صدرت من مقار حملتنا تشير إلى أن إبراهيم أبو بكر كيتا سيعُاد انتخابه بشكل مريح".
وتمثل مالي مصدر قلق رئيسيا للدول الغربية بسبب وجود جماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.