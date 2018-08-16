شاهد: روبوتات ترقص وتحلق وأخرى لصناعة أشهى أنواع العصائر

انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي السنوي الثالث للروبوتات في الصين حيث تمّ عرض روبوتات ترقص وأخرى تقدم مشروبات "الكوكتيل".
وعرضت شركة فيستو الألمانية للتشغيل الآلي روبوتات طائرة على شكل خفافيش شبه مستقلة تتنقل على مسار ثابت باستخدام كاميرات لتتبع الحركة، في تطور واضح لتحسين خطط طيران الروبوت.
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من بين الروبوتات الملفتة للانتباه تلك التي تساعد الإنسان في حياته اليومية ويمكن أن تخفف عنه أعباء الأشغال المنزلية وقد يتمّ استخدامها أيضا في المقاهي والحانات لقدرتها على تحضير ومزج مختلف أنواع العصائر والمشروبات.
هذه الروبوتات طورتها مجموعة تقنية من مدينة هاربين بشمال شرق الصين وقد يبلغ سعر الروبوت حوالي 300 ألف دولار أميركي بمجرد تسويقه. ومن أبرز الانجازات الشهيرة في المؤتمر نسخة طبق الأصل من نجم كرة السلة الصيني السابق ياو مينغ ياو مينغ.
ولا تزال الصين واحدة من أكبر الأسواق للروبوتات الصناعية، في ظلّ الطلبات المتزايدة على منتجات "الرجل الآلي". ويستمر المؤتمر العالمي للروبوت إلى غاية 19 من هذا الشهر، ويشهد مشاركة أكثر من 300 خبير ورواد الأعمال الذين جاءوا لعرض أعمالهم.