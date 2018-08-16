شاهد: عشرات الشباب يسقطون جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات في أمريكا

حالات إغماء وإعياء بالجملة والسبب جرعات زائدة من المخدرات. حدث هذا في أمريكا

هرع المسعفون في نيوهيفن بولاية كونيكتيكت الأمريكية الأربعاء لإنقاذ العشرات من الشباب بسبب تناولهم جرعات زائدة من المخدرات. هؤلاء الشباب وعددهم نحو ستة وأربعين كانوا تناولوا جرعة من نبتة الماريجوانا المخدرة مرشوشة بمادة كيميائية لتزيد من قوة تخديرها، المعروفة علميا باسم "كيه 2"، وفقا لما صرحت به سلطات المدينة.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات، لكن المسؤولين قالوا إن شخصين تعرضا لحالة من الإعياء الشديد قد تهدد حياتهما.

في حديقة نيو هافن جرين، وهي حديقة عامة تقع بقلب المدينة على مقربة من جامعة ييل، تجمع الشبان لتعاطي المخدرات التي كادت تقلتهم. واستطاعت قوات الأمن إلقاء القبض على مشتبه به واحد رجحت أنه على صلة بمصدر الجرعات المخدرة. ولم تكشف الشرطة عن هوية المشتبه به أملا في أن يتعرف أحد الضحايا عليه بشكل رسمي.

وظل المسعفون وضباط الشرطة في المتنزه طوال اليوم وشهدوا بأنفسهم على تدهور حالات الشباب الصحية، فبعضهم فقد الوعي والبعض الآخر تقيأ. وقال المسعفون إنهم يجرون اختبارات على عينات الدم المأخوذة من الضحايا لمعرفة نوع المادة التي تعاطوها.

وقد تم استدعاء ضحايا آخرين من نيو هافن تناولوا أيضا جرعات مخدرة مماثلة في الرابع من يوليو الماضي.

كما شهدت المدينة نفسها واقعة مشابهة في أواخر يناير الماضي حين تم نقل 12 شخصا إلى المستشفى جراء تناولهم جرعات زائدة من الماريجوانا المخلوطة بمواد كيميائية. لكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات في أي من المدن المذكورة.

الماريجوانا الاصطناعية هي مزيج من نبتة الماريجوانا مخلوطة بمواد كيميائية تساعد على ارتفاع نسبة المخدر حين يتعرض للحرارة أو الحرق.