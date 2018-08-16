صندوق النقد الدولي يطالب تركيا بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار

ذكرت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي الخميس 16 أغسطس / آب أن على تركيا الالتزام بالسياسات الاقتصادية السليمة من أجل دعم الاستقرار والحد من الاختلالات في وقت يشهد تقلبات في الأسواق ويستمر فيه الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن سجن قس أمريكي.

وقالت المتحدثة التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه لا توجد دلائل على أن السلطات التركية تدرس طلب مساعدة مالية من الصندوق الذي مقره واشنطن.