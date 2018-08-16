تغريدات نارية لترامب ردّا على وسائل الإعلام المتضامنة ضدّه

لم يتأخر رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المبادرة التي اتخذتها وسائل الإعلام ضده بعد أن وصف بعض الجهات الإعلامية بـ "عدوّ الشعب". وجاء ردّ ترامب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حيث غرّد قائلا:

"وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة هي حزب معارض، إنه أمر سيء للغاية لبلدنا العظيم، ولكننا سنربح".