قالت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس إنه تقررت زيادة ضريبة الاستهلاك الخاص المفروضة على البنزين والديزل وقالت مصادر في القطاع إن من المتوقع أن يقود ذلك إلى زيادة الأسعار في محطات الوقود نحو تسعة بالمئة.
تركيا تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقود والليرة ترتفع مقابل الدولار
تركيا تزيد ضريبة الاستهلاك على الوقود والليرة ترتفع مقابل الدولار
كانت أنقرة خفضت في مايو أيار مستوى ضريبة الاستهلاك الخاص لتخفيف أثر أي زيادات في سعر الوقود قد تنجم عن تغييرات في سعر الصرف وارتفاع أسعار الخام.
الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار
ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة اليوم الخميس قبيل عرض توضيحي لوزير المالية التركي براءت ألبيرق للمستثمرين، متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.
وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر أمس الأربعاء تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا وسيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر يعقده بالهاتف بحلول الساعة 1300 بتوقيت غرينتش.
وصعدت الليرة، التي انخفضت 34 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بحلول الساعة 0722 بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95.
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وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم العملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.
وقال جيه.بي مورجان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.